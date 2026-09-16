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Аргументы и Факты

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Двое подростков пробрались в зоопарк и напали на крокодила

В Австралии два несовершеннолетних предстали перед судом по делу о незаконном проникновении на территорию зоопарка и нападении на крокодила.

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