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Газета.ру

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Суд отправил гендиректора MIXIT Олега Пая под домашний арест

Суд отправил гендиректора MIXIT Олега Пая под домашний арест

Тверской районный суд Москвы избрал генеральному директору российского косметического бренда MIXIT Олегу Паю меру пресечения в виде домашнего ареста.

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