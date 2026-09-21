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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский – 13-й в рейтинге игроков НХЛ по версии NHL Network. Капризов – 14-й, Кросби – 12-й, Мэттьюс – 15-й, Марнер – 16-й, Хеллибак – 18-й

NHL Network продолжает публикацию рейтинга 50 лучших игроков НХЛ на данный момент. Места с 20-го по 11-е выглядят следующим образом: 20.

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