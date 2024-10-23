Метеорит размером в четыре Эвереста мог способствовать развитию жизни на Земле

Новые исследования ученых из Гарвардского университета в США показали, что метеорит размером в четыре раза больше горы Эверест, упавший на Землю около 3,26 миллиарда лет назад, возможно, способствовал развитию жизни на планете.
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