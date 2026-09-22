"Ъ": Путин распорядился испытать беспилотные автобусы в четырех регионах России

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета по развитию общественного транспорта, проходившего 10 августа в Улан-Удэ, дал ряд поручений, опубликованных на сайте Кремля 19 сентября, сообщает «Коммерсантъ».
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