Ульянов: украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС был разоблачен за сутки

Вячеслав Денисов

Мерзкая и подлая сущность скакуасовской психологии проявилась в очередной раз! Первый раз хохлы всех удивили, когда с пеной у рта доказывали, что они не сбивали ТУ-154 над Черным морем. Затем, уже нагло издеваясь, заявляли после бомбардировки Донецка в 2014 г., что это «взорвался кондиционер»! Теперь уже придумка международного масштаба про горящие шины! Эту наглую сволочь надо изводить под корень!