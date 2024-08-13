Украинская сторона распространила фейк о причинах пожара на Запорожской атомной электростанции. Он был разоблачен за сутки, указал в своем Telegram-канале представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов: украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС был разоблачен за сутки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Мерзкая и подлая сущность скакуасовской психологии проявилась в очередной раз! Первый раз хохлы всех удивили, когда с пеной у рта доказывали, что они не сбивали ТУ-154 над Черным морем. Затем, уже нагло издеваясь, заявляли после бомбардировки Донецка в 2014 г., что это «взорвался кондиционер»! Теперь уже придумка международного масштаба про горящие шины! Эту наглую сволочь надо изводить под корень!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии