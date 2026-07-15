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Пустозеров заработает 25 млн рублей по новому контракту с «Ак Барсом» («Сила спорта»)

Нападающий « Ак Барса » Алексей Пустозеров  по новому контракту заработает 25 миллионов рублей в виде оклада.

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