Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ржу ! «У Путина есть секс-видео немецких политиков?»

Ржу ! «У Путина есть секс-видео немецких политиков?»

Если соберётесь публиковать, то, пожалуйста, без хоум-видео «зелёной» Рикарды Ланг. **** Bild (cсылка)  Это вопрос, который волнует политический Берлин после скандала с прослушиванием телефонных разговоров в Бундесвере, который некоторых даже откровенно ПУГАЕТ: что российская разведка знает все о немецких политиках и чиновниках в министерствах? Есть ли у нас Владимир Путин  в руках, потому что его шпионы в последние годы собирали так называемые компроматы (шантаж, например, с помощью фотографий) на немецких государственных служащих? Об этих взрывоопасных вопросах вице-президент Пауль Ронцхаймер рассказывает в своем новом выпуске подкаста с ведущим военным экспертом Карло Масалой.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересная статья.
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1 д.
Дмитрий Док
Так покажите по первому каналу, попкорн погрызём! И рейтинг повысится у первого канала, хоть народ смотреть его станет!!!🤣🤣🤣
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1 д.
SECSTIY KWINT
Скоро с пятой колонной либералов разберёмся по полной,этих Иуд грызущих изнутри страну нужно использовать на благо страны ,на её стройках.
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1 д.

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