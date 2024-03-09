Ржу ! «У Путина есть секс-видео немецких политиков?»

Если соберётесь публиковать, то, пожалуйста, без хоум-видео «зелёной» Рикарды Ланг. **** Bild (cсылка) Это вопрос, который волнует политический Берлин после скандала с прослушиванием телефонных разговоров в Бундесвере, который некоторых даже откровенно ПУГАЕТ: что российская разведка знает все о немецких политиках и чиновниках в министерствах? Есть ли у нас Владимир Путин в руках, потому что его шпионы в последние годы собирали так называемые компроматы (шантаж, например, с помощью фотографий) на немецких государственных служащих? Об этих взрывоопасных вопросах вице-президент Пауль Ронцхаймер рассказывает в своем новом выпуске подкаста с ведущим военным экспертом Карло Масалой.