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Гражданская война. Народная власть против народа

Гражданская война. Народная власть против народа

Великая Евразия Гражданская война. Народная власть против народа "Без расстрелов ничего не получается.

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Юрий Ильинов
Грани Агни Йоги 1969 г. 530. (М. А. Й.). Сказано: «Пошлю всю защиту, Пошлю все возможности, но держите провод крепко». Неужели еще не ясно, что держать провод крепко – значит сохранять должное состояние сознания и не допускать ни чувств, ни поступков, ни мыслей, могущих нарушить его. И можно ли удивляться, что, не исполнив этот Указ Владыки, нельзя рассчитывать и на получение Помощи с Его стороны. В случае неполучения ожидаемой Помощи следует сурово пересмотреть, что именно во внутреннем состоянии обращающегося за Помощью могло помешать ее получению.

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