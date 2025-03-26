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И ничуть не вульгарно: как и с чем носить кожаные брюки этой весной

И ничуть не вульгарно: как и с чем носить кожаные брюки этой весной

Freepik К брюкам из кожи у современных женщин двоякое отношение. Вроде и бы и смотрятся интересно, фактурно и статусно, но с другой стороны эта деталь образа давно перекочевала в гардероб танцовщиц и считается вещью довольно вызывающей, с явным сексуальным подтекстом.

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