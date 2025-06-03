Брюссель решил продолжать конфликт на Украине, заявил Орбан

Руководство Евросоюза приняло решение, что Украине нужно продолжать конфликт, тогда как Венгрия, напротив, поддерживает усилия, которые направлены на его мирное урегулирование, заявил в видеообращении глава венгерского правительства Виктор Орбан.
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