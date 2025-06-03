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Брюссель решил продолжать конфликт на Украине, заявил Орбан

Брюссель решил продолжать конфликт на Украине, заявил Орбан

Руководство Евросоюза приняло решение, что Украине нужно продолжать конфликт, тогда как Венгрия, напротив, поддерживает усилия, которые направлены на его мирное урегулирование, заявил в видеообращении глава венгерского правительства Виктор Орбан.

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