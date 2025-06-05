ВТБ запускает цифровой банкинг в мессенджере MAX в 2025 году

Банк ВТБ запустил сервисы цифрового банкинга на российской платформе MAX, предоставив пользователям возможность совершать банковские операции — такие как оплата покупок и переводы — прямо внутри мессенджера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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