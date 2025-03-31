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Пушилин: ВСУ бьют по журналистам в Донбассе по указанию киевского режима

Пушилин: ВСУ бьют по журналистам в Донбассе по указанию киевского режима

Вооруженные силы Украины бьют по журналистам в Донбассе по указанию киевского режима. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала «Россия 24» руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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