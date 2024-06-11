Скончался от обезвоживания: попытка французов проникнуть на Байконур закончилась трагически

Двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Однако попытка экстремально провести время завершилась трагически — один из туристов погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
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