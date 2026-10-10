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Xiaomi представила новый кондиционер за $285: обогрев комнаты через 60 секунд после включения, низкий уровень шума, гарантия 10 лет

Xiaomi представила новый кондиционер за $285: обогрев комнаты через 60 секунд после включения, низкий уровень шума, гарантия 10 лет

Охлаждать комнату он начинает через 30 секунд после выбора соответствующего режима Xiaomi открыла предварительные заказы на настенный кондиционер Mijia Air Conditioner Quick Cool 2027.

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