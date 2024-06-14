Выпадение волос удалось остановить с помощью новых микроигольчатых пластырей

Исследователи из Гарварда создали новое средство для борьбы с выпадением волос при алопеции. Оно представляет собой микроигольчатые пластыри, безболезненно доставляющие внутрь кожи иммунорегулирующий препарат.
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