Познер признался, что не простил себе уход от жены после 37 лет брака

Владимиру Познеру 90 лет. Он продолжает работать, писать и появляться в кадре, но одну тему предпочитает обходить: уход от Екатерины Орловой после 37 лет брака и то, что не пришёл на церемонию прощания с ней.
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