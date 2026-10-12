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Познер признался, что не простил себе уход от жены после 37 лет брака

Познер признался, что не простил себе уход от жены после 37 лет брака

Владимиру Познеру 90 лет. Он продолжает работать, писать и появляться в кадре, но одну тему предпочитает обходить: уход от Екатерины Орловой после 37 лет брака и то, что не пришёл на церемонию прощания с ней.

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