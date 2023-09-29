ФАС возбудила в пяти регионах России дела из-за завышенных цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 29 сентября возбудила шесть дел в Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольских краях, а также в Дагестане из-за завышенных цен на бензин.
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