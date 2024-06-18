Известный блогер поведал о многочисленных изменах мужа Алсу

Блогер Антон Суворкин оказался лично знаком с многими любовницами Абрамова – мужа певицы Алсу. В последнее время в СМИ все чаще появляются предположения о том, что измены стали причиной расставания певицы Алсы и её мужа Яна Абрамова.
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