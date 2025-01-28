ЦИК РФ готов открыть дополнительные участки для граждан Абхазии на выборах президента

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Центральная избирательная комиссия РФ получает многочисленные обращения от граждан Абхазии, которые интересуются возможностью открытия дополнительных избирательных участков в российских городах.
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