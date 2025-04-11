В Котловке построили жилой комплекс на 180 квартир по программе реновации

Новый жилой комплекс появился на улице Ремизова в столичном районе Котловка. Здание на 16 тысяч квадратных метров было построено в рамках реализации программы реновации, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.