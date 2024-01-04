17 человек, у которых так накипело, что их откровения услышал весь интернет

У каждого человека есть свой «запас прочности» по отношению ко всем безумствам окружающего мира. Но иногда терпение заканчивается, и хорошо, что многие пользователи сети находят утешение, когда выкладывают свои истории о раздражающих вещах и явлениях в их жизни.
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