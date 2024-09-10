Правительство Италии назвало отказ от ДВС абсурдом[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Правительство Италии уже давно отстаивает национальный автопром, из-за чего периодически происходят трения с концерном Stellantis или предпринимаются попытки пресечь махинации с клеймом «Сделано в Италии».
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