Правительство Италии назвало отказ от ДВС абсурдом[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Правительство Италии уже давно отстаивает национальный автопром, из-за чего периодически происходят трения с концерном Stellantis или предпринимаются попытки пресечь махинации с клеймом «Сделано в Италии».