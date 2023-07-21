Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, Елена Исинбаева в центре внимания медиа

Валентина Литвяк

С ума посходили от гордыни спортивная и прочая шушера. Для страны в реальном выражении эта поскакуха с шестом ничего не создала. Где, в каком бюджете страны прибавилось от ее скачков. Продукты стали дешевле, новые лекарства появились и далее по списку? Где прибавилось от успехов этой скакушки. Обеспечила себе безбедное существование, вот и все величие этого ничтожества, плюющее на свою Родину.Пошел лесом профессиональный спорт. Кому это нужно? Чем эти накачавшие себе мышцы профессионалы работающие на себя, за счет государственного бюджета, более великие чем профессионалы врачи, биологи, атомщики, строители приносящие реальный вклад в благополучие России? Если не будет профессионального спорта, голод в стране не наступит , а вот спорт для всех реально принесет пользу всему народу, а не только присосавшимся к бюджету "великим" скакухам и иже с ней.