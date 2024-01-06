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Игнатьев про 1:7 с «Динамо»: «Игра, мягко говоря, не удалась. На хоккей были похожи первые пять минут. Соперник доминировал в 1-м периоде»

«Если одним словом, то игра нам сегодня, мягко говоря, не удалась. Если в первые пять минут, до первого удаления, и пару моментов создали, и было похоже на хоккей, то первое удаление поменяло абсолютно все.

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