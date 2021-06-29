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Вылет Франции с Евро и проход Испании, два диких камбэка, 2 млрд рублей в кредит для «Локо», ЛГБТ-повязки Кейна и Нойера и другие новости футбола

Вылет Франции с Евро и проход Испании, два диких камбэка, 2 млрд рублей в кредит для «Локо», ЛГБТ-повязки Кейна и Нойера и другие новости футбола

Доброе утро! Утро, в которое я каждому из подписчиков желаю почаще просыпаться в таком настроении, в каком сегодня встречают новый день футболисты сборной Швейцарии 😍 Разрывной день был вчера – давайте пройдемся по его главным новостям в нашем традиционном утреннем дайджесте.

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Лена Мисько
Испания в полуфинале, меж тем :)) Тихой сапой к титулу
Лена Мисько
Вылетели все сборные с красно синим белым флагом. Нидерланды, Франция, Россия, Хорватия, Словакия
Лена Мисько
Лукомский и Дорской гнобили 4 тренеров, Сантуша, Дешама, Черчесова и теперь осталось вылететь Саутгейту
Лена Мисько
Митрюшкин упорный. Подписал контракт с дрезденским Динамо. Так, глядишь, на следующем Евро в воротах сборной окажется))
Лена Мисько
⚡️ «Вероятность отставки Черчесова реальна» 🔥 Нобель Арустамян выдал огненный инсайд и объяснил, почему РФС до сих пор не принял решение о судьбе главного тренера сборной России: https://www.sports.ru/football/1098616330.html?utm_source=telegram&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-06-29
Лена Мисько
Вероятность реальна (с)
сергей озеров
Вероятность не реальность, а Нобель слишком часто свои мысли поджаривает выдает за действительность. Фантазер, мягко говоря. Уволив Черчесова, исполком РФС и президент этой темной организации, Дюков, должны будут подтвердить полный провал своей деятельности.Речь идет не только о сборной,это в первую очередь внутренний чемпионат с судейским беспределом и ВАРом, с его слабой технической оснащенности, а также о развитии детско-школьного развития футбола в стране. Дюков ярко декларировал свою программу. И,что теперь? Черчесов не будет стрелочником. Однако, посмотрим. Думается, слова Акинфеева-пузатые дядьки гоняют футбол за 200 баксов на построенных полях для детей могли реально пробить и кремлевскую стену. Но нам известно и другое,как умело там своих прикрывают.
Лена Мисько
ЭкСпорт, Авторский канал Дмитрия Клипина. [29.06.21 14:36] В "Сочи" происходит нечто странное. Из команды-участника еврокубков бегут игроки. Сегодня клуб Федотова (нелепое словосочетание-оксюморон) покинул уже пятый футболист - Эльмир Набиуллин. Ранее чемоданы собрали Антон Заболотный, Алексей Померко, Миха Мевля и Иван Новосельцев. И есть ощущение, что это не предел. На очереди - еще несколько человек, чей контракт с клубом истек этим летом. Напомню, что через три недели команде стартовать в Лиге конференций.
Лена Мисько
«Крылья Советов» продлили контракт с нападающим Иваном Сергеевым на 3 года. Напомню, что лучшего бомбардира ФНЛ сватали в московские клубы, в частности, в ЦСКА.
Лена Мисько
Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Он недавно отпраздновал свое 68-летие. Земля пухом.
Лена Мисько
Честность - не порок, [29.06.21 17:30] Человек, сделавший очень многое для развития детско-юношеского футбола в России. Искренний, с большой широкой душой, фанат своего дела, безумно преданный своему делу и футболу в целом. Горжусь, что был хоть и немного, но знаком с Виктором Николаевичем лично и всегда по-доброму воспринимался им. Это очень для меня ценно. Скорблю вместе со всеми... Пусть земля Виктору Николаевичу будет пухом...
Лена Мисько
Все судьи РПЛ будут вакцинированы от коронавируса По информации «РБ Спорт», все судьи РПЛ перед стартом сезона будут вакцинироваться от коронавируса. На данный момент список судей еще не утвержден. Готовиться к сезону арбитры будут на сборе в Санкт-Петербурге. По нашим данным, руководством РФС принято решение вакцинировать всех судей в обязательном порядке. Это решение коснется в том числе и руководителей судейского корпуса: глава департамента судейства Виктор Кашшаи тоже должен будет сделать прививку. Не исключено, что это решение не будет касаться недавно переболевших коронавирусом. Сезон в РПЛ стартует 23 июля. На 17 число запланирован первый официальный матч - за Суперкубок России. Подписывайтесь на @rbsportrb
Лена Мисько
Рангник хочет 3,5 млн евро зарплаты и трех помощников / По информации «РБ Спорт», в течение двух дней должен решиться вопрос о возможном назначении немца Ральфа Рангника на пост спортивного директора «Локомотива». Условия, на которых Рангник может прийти в «Локомотив» на правах официального работника клуба в спортивный департамент — 3,5 млн евро заработной платы в год плюс 3 помощника-скаута в штат, суммарный бюджет на четверых составит 4,5 миллиона евро. Ранее издание «Евроставка» сообщало о такой возможности с бюджетом в 5-6 млн евро в год. Последний раз Рангник работал главным тренером в «РБ Лейпциг». Команду он покинул в июне 2019 года. @rbsportrb https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/
сергей озеров
не кислый такой спортивный директор,этот Рангник в 3,5 ляма,да еще три помощника...а чего РЖД поднимет цены на чай и постельное белье и на билеты пригородных поездов? Не в курсе? )
Лена Мисько
нет... про это не в курсе *** недавно новость была: Банк ВТБ выдал кредит «Локомотиву» в размере 2 миллиардов рублей https://fclmnews.ru/news/105359-bank-vtb-vydal.html
Лена Мисько
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kredit-lokomotiva-zachem-zheleznodorozhnikam-zaym-v-2-milliona-rubley-1806033/ Зачем «Локомотиву» кредит в 2 миллиарда
сергей озеров
помнится кредит и Гинеру дали...чем кончилось- все знают ( хотя,кто знает,может на распил?...
Лена Мисько
если честно... без разницы всё... глазки слипаются пойду спать )
Алевтина Трофимова
Опять я не успела (
Лена Мисько
я, честно, ждала сколько могла)
Лена Мисько
^))) МАКСИМЕНКО ПОЧТИ ДОГНАЛ АКИНФЕЕВА Сейчас 15496 против 16152 Утром было 4461 против 14222 Проголосовать можно тут: https://www.kommersant.ru/doc/4759675 Коммерсантъ Лучший вратарь России — 2020/21
Лена Мисько
Западные СМИ о российском футболе, [29.06.21 11:35] //// "Зенит" продолжает сохранять интерес к Петковичу Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович все еще может возглавить "Зенит", пишет Tuttomercatoweb. "Сине-бело-голубые" продолжают сохранять интерес к 57-летнему специалисту и ждут от него ответа относительно возможного сотрудничества. Если Петкович даст согласие на работу в Санкт-Петербурге, "Зенит" будет готов расторгнуть контракт с Сергеем Семаком.
сергей озеров
куда же Богданыча?
Лена Мисько
в сборную... заживем)))
сергей озеров
в какую? где заживем?)))
Лена Мисько
в нашу, естественно не где, а как... весело
Лена Мисько
«ВТБ Арена» готова принять матч Суперкубка России в случае необходимости Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский прокомментировал мне для «СЭ» возможность (https://t.me/pervsport/48) проведения Суперкубка по футболу на стадионе «ВТБ Арена». «В данный момент «ВТБ Арена» полностью готова, успешно функционирует и обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения спортивных мероприятий на высшем уровне Мы будем рады помочь организаторам Суперкубка в непростой ситуации и предоставим все ресурсы для проведения такого знакового матча», — сказал Лунтовский.
Лена Мисько
[Инсайды от Карпа] 9 СКАУТОВ и КОМПЕНСАЦИИ: КАК «ЗЕНИТ» СКУПАЕТ ЛУЧШИХ ЮНИОРОВ РУСИ Аршавин пылесосит рынок, а клуб платит деньги за перспективных молодых игроков. Карп и Болотная ЕвроСтавка докладывают: шел 2019-й год, тогда еще 15-летний Илья Родионов приехал в «Спартак» на просмотр. После первой же тренировки его представителю Диме из Калуги сказали: «Это космос, берем!». Родионов уехал за документами для зачисления в академию. Предприимчивый Дима набрал в «Зенит» и предложил парня им. Питерские тут же связались с директором школы, где учился мальчик и договорились помочь ей на 500к рублей + оплатили сборы команд двух возрастов. Так Илья оказался в «Зените» и, по итогу минувшего сезона — попал в символическую сборную ЮФЛ-2 (13 голов + 16 ассистов). 17-летнего Родионова курирует лично Аршавин, его подписали на дружественного Андрею агента. Но суть произошедшего вовсе не в том, что «Зенит» переманил у «Спартака» очередного таланта. Того же Пяткина или Комиссарова мясные похожим образом перехватили у зенитчиков, только без переплат. Суть в том, что «Зенит» почти единственный (есть еще «Строгино», но это отдельная тема) — кто платит деньги за игроков и уводит их из московских клубов. Они тупо приезжают на турниры и забирают ребят пачками. Оцените количество скаутов, которые занимаются молодежным рынком в столичных командах РПЛ + в Краснодаре — с Питером: ЦСКА — 2 «Спартак» — 2 «Динамо» — 3 «Локомотив» — 3 «Краснодар» — 4, но они сосредоточены на своем крае. «Зенит» — 9 человек + бюджет на перекупы игроков + высокие зарплаты. Тяжело бороться против денег, хотя московская лига сильнее и дает больше возможностей для развития футболистов. В общем, какая-то нездоровая конкуренция получается — вам так не кажется? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/9-skautov-i-kompensatsii-kak-zenit-skupaet-luchshih-molodyh-futbolistov-rossii) @karpinside
сергей озеров
опыт хокейного Ротенберга переняли,тот тоже любитель сливок...(
Лена Мисько
❗️Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав сборной России на летнюю Олимпиаду в Токио - на Игру поедет 335 российских спортсменов. Знаменосцами станут олимпийские чемпионы Максим Михайлов (волейбол) и Софья Великая (фехтование).
Лена Мисько
❗️Де Бур уволен из сборной Голландии после провала на Евро.
сергей озеров
Как-то даже не сомневался.Игроки у Голландии есть,найдут и опытного специалиста.
Лена Мисько
Теперь мексиканцы точно возьмут ЧМ *** TJ (https://tjournal.ru/403466) Верховный суд Мексики разрешил употребление марихуаны для отдыха — Новости на TJ Курение в общественных местах и на глазах у детей осталось под запретом.
сергей озеров
вот если текилу разрешат,тогда точно возьмут ЧМ.)))
Лена Мисько
а она разве под запретом?
Лена Мисько
❗️Глава Олимпийского комитета России Поздняков: на Олимпийских играх в Токио Россия рассчитывает на 50 медалей разного достоинства и 3 место в неофициальном медальном зачёте.
Лена Мисько
❗️Глава ОКР Поздняков: около половины олимпийской сборной России привиты, ещё целый ряд олимпийцев в ближайшее время получит второй компонент вакцины. Вакцинация не является обязательным условием участия в Играх и носит рекомендательный характер со стороны Оргкомитета ОИ в Токио.
Лена Мисько
Официально: российский этап Гран-при пройдёт в "Айсберге" 🏖️Сочи, 26-28 ноября Гендиректор ФФККР Александр Коган РИА Новости: "Международная федерация хоккея приняла решение об изменениях размеров площадки. Сейчас у нас олимпийский год, необходимо провести соревнования на площадке 30х60, такая у нас есть с хорошей красивой историей - это "Айсберг" в Сочи. Соревнования пройдут там"✔️
Лена Мисько
Слава! Вячеслав Короткин — новости футбола, [29.06.21 23:18] Техком РФС поддержит Черчесова Как я выяснил для «СЭ», в среду технический комитет Российского футбольного союза признает выступление сборной России на Евро-2020 неудачным, но при этом выскажется за то, чтобы главный тренер Станислав Черчесов продолжил работу с национальной командой. В частности такое мнение, по моим данным, сформировалось у председателя комитета, первого вице-президента РФС Никиты Симоняна, Михаила Гершковича и Бориса Игнатьева, в разные годы трудившихся в сборной, и Александра Мирзояна. /// Напомню, что сам Черчесов также является одним из членов техкома. @slavanews
сергей озеров
ааааа ...по другому и быть не могло.)

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