Вылет Франции с Евро и проход Испании, два диких камбэка, 2 млрд рублей в кредит для «Локо», ЛГБТ-повязки Кейна и Нойера и другие новости футбола

Доброе утро! Утро, в которое я каждому из подписчиков желаю почаще просыпаться в таком настроении, в каком сегодня встречают новый день футболисты сборной Швейцарии 😍 Разрывной день был вчера – давайте пройдемся по его главным новостям в нашем традиционном утреннем дайджесте.