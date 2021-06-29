Вылет Франции с Евро и проход Испании, два диких камбэка, 2 млрд рублей в кредит для «Локо», ЛГБТ-повязки Кейна и Нойера и другие новости футбола

Доброе утро! Утро, в которое я каждому из подписчиков желаю почаще просыпаться в таком настроении, в каком сегодня встречают новый день футболисты сборной Швейцарии 😍 Разрывной день был вчера – давайте пройдемся по его главным новостям в нашем традиционном утреннем дайджесте.
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