Человеческие отбросы.... Если, кто не понял, это мы

СА

Сергей Андросов

Аффтар провокатор! Даже если не взять всю руину, то всё будет и миллионы недовольных и 'партизанская " война и прочие прелести, да ещё под боком возникнет американская база и не одна на остатках руины. Так что куда ни кинь, всюду клин, а если догнать всю эту шалупонь до Польши, то хохлы уже заорали, что будут с оружием прорываться в ЕС. А Польша пока не желает иметь у себя американские базы, так что станет буфером между нами и ЕС.если оставить хоть кусочек, то мы невыполним целей СВО до конца, а зачем начинали? Что то мне подсказывает, что аффтар намекает на то, что бы мы остановились на Днепре, без Николаева, без Одессы и без сухопутного коридора в ПМР. А хохлы уже заявили, что они с теми, кто победит. А побеждать по любому надо.