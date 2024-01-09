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Человеческие отбросы.... Если, кто не понял, это мы

Человеческие отбросы.... Если, кто не понял, это мы

С нами воюют на полное уничтожение. Думаю,  ,вы  слышали,  как  после    обстрелов  Белгорода         кровавый   клоун  Зеленский  назвал   нас  "человеческими  отбросами".

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Комментарии
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виктор матвеев
Под Польшу, можно и под Польшу на худой конец, но лучше и надежней под землю, по два аршина на рыло.
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4 час.
Владимир Козлов
Второй вариант лучше, а то Польша вздумает разместить на этой территории объекты НАТО.
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4 час.
СА
Сергей Андросов
Аффтар провокатор! Даже если не взять всю руину, то всё будет и миллионы недовольных и &#39;партизанская &quot; война и прочие прелести, да ещё под боком возникнет американская база и не одна на остатках руины. Так что куда ни кинь, всюду клин, а если догнать всю эту шалупонь до Польши, то хохлы уже заорали, что будут с оружием прорываться в ЕС. А Польша пока не желает иметь у себя американские базы, так что станет буфером между нами и ЕС.если оставить хоть кусочек, то мы невыполним целей СВО до конца, а зачем начинали? Что то мне подсказывает, что аффтар намекает на то, что бы мы остановились на Днепре, без Николаева, без Одессы и без сухопутного коридора в ПМР. А хохлы уже заявили, что они с теми, кто победит. А побеждать по любому надо.
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3 час.

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