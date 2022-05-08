Нью-Мексико Сильні пориви вітру загрожують масштабними пожежами в Нью-Мексико Одна з великих лісових пожеж сталася за кілька миль від Лос-Аламоської національної лабораторії, одного з ключових центрів ядерних досліджень Безпрецедентно погані погодні умови на південний захід штаті США, Нью-Мексико, загрожують новими пожежами, на боротьбу з якими вже задіяні 1400 пожежників та ціла флотилія літаків та […] Сообщение Сильні пориви вітру загрожують масштабними пожежами у Нью-Мексико появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.