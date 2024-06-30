Apple обратилась к LG и Samsung за доступными дисплеями для бюджетной AR-гарнитуры К...

Apple обратилась к LG и Samsung за доступными дисплеями для бюджетной AR-гарнитурыКомпания Apple обратилась к LG и Samsung с официальным запросом о поставке дисплеев micro-OLED для разработки более доступной версии гарнитуры смешанной реальности Vision.
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