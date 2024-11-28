28 ноября саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Астане, утвердит программу укрепления таджикско-афганской границы.
Саммит ОДКБ
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28 ноября саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Астане, утвердит программу укрепления таджикско-афганской границы.
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