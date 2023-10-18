Друзья и однокашники Сергея Безрукова раскрыли загадки его юности

Сегодня Сергею Безрукову исполняется 50. Станиславский бы воскликнул: «Не верю!». Действительно, кто же поверит в его пять ноль, глядя на красивый высокий полет самого реактивного, деятельного, самого солнечного известного артиста.
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