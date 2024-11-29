На востоке Москвы оперативниками задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово г. Москвы задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилого москвича на сумму более 2 миллионов рублей.
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