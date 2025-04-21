В Северной Осетии инспектор ПДН в преддверии юбилея службы провела профилактическое мероприятие по недопущению вовлечения молодежи в противоправную деятельность

В преддверии 90-летия со дня образования службы по делам несовершеннолетних инспектор ПДН отдела полиции Правобережного района София Самова провела профилактическую беседу со старшеклассниками школы № 8 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии