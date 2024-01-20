Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
    Гнать эту шушеру из страныЛиберальный шабаш...
  • федор
    Это что за тварь? Такому недоразумению нечего делать в нашей стране. Гнать её взашей , а не захочет вежливо объяснить...Либерал-русофобка...
  • Александр
    А что,амбулаторные карты хранились под грифом "секретно"?НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?...

Российская «Мста-Б» поразила «Гвоздику» противника на Херсонском направлении

Российская «Мста-Б» поразила «Гвоздику» противника на Херсонском направлении

Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» на Херсонском направлении.

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