Госдума приняла закон об отсрочке от военной службы для части россиян

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. Госдума на сегодняшнем заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об отсрочке от призыва на военную службу для служащих в органах прокуратуры РФ, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ.