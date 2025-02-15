Нам в любоим случае нужно куда-то девать свидомых с центра и юго-востока этой территории. Наиболее разумно выдавить их в западные области и отдать этот мешочек полякам (можно еще венграм с румынами по чуток).

Ника

Вот эту статью прочитайте "Думаю, Трампа ведут очень талантливые мастера своего дела. Всё говорит о том, что он не случайно был возвращен в большую политику и начал делать то, что от него и ожидает заказчик его возвращения."