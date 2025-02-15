Повторять здесь тезисы из телефонного разговора Трампа и Путина не буду, о них уже писали много и полагаю, что многие это уже видели и читали, в том числе комментарии.
Без права на ошибку
Комментарии
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Алексей Васильев
Нам в любоим случае нужно куда-то девать свидомых с центра и юго-востока этой территории. Наиболее разумно выдавить их в западные области и отдать этот мешочек полякам (можно еще венграм с румынами по чуток).
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5 час.
Ника
В Польшу, Германию и Канаду надо их выдавить.
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1 час.
Ника
Вот эту статью прочитайте "Думаю, Трампа ведут очень талантливые мастера своего дела. Всё говорит о том, что он не случайно был возвращен в большую политику и начал делать то, что от него и ожидает заказчик его возвращения."
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1 час.
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