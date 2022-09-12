«Эмполи» – «Рома»: гости выиграли пять последних личных встреч, но у хозяев есть примечательная серия

12 сентября «Эмполи» примет на своем поле «Рому» в шестом туре итальянской Серии А. «Рома» выиграла пять последних матчей против «Эмполи», а беспроигрышная серия и вовсе достигает 12 матчей: в последний раз римляне проигрывали в далеком 2007 году.