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«Эмполи» – «Рома»: гости выиграли пять последних личных встреч, но у хозяев есть примечательная серия

12 сентября «Эмполи» примет на своем поле «Рому» в шестом туре итальянской Серии А.  «Рома» выиграла пять последних матчей против «Эмполи», а беспроигрышная серия и вовсе достигает 12 матчей: в последний раз римляне проигрывали в далеком 2007 году.

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