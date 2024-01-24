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Россия заявила о намерении вернуть украденное у неё Западом ранее.

Россия заявила о намерении вернуть украденное у неё Западом ранее.

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ РОССИЯ ВЕРНЁТ ЗЕМЛИ НИЦЦЫ И ИЕРУСАЛИМА: ПУТИН ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ С УКРАДЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В то время как Запад изощряется, придумывая способ, как забрать лежавшие в его банках наши золотовалютные резервы на 300 млрд долларов, Россия заявила о намерении вернуть украденное у неё Западом ранее.

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Комментарии
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Юрий Стенякин
звучит красиво но евреи не дадут этого сделать
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