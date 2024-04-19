Разовые бомбовые кассеты РБК-500 в Спецоперации

Российская фронтовая авиация применяет по позициям противника разовые бомбовые кассеты РБК-500. Эти изделия несут большое количество суббоеприпасов, способных накрыть значительную площадь и одновременно поразить множество целей.
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