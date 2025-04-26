Трамп потребовал бесплатного прохода американских судов через Суэцкий канал

Бесплатный проход для американских судов и военных кораблей должны предоставлять Панамский и Суэцкий каналы, заявил президент США Дональд Трамп 26 апреля в соцсети Truth Social По мнению Трампа, Панамский и Суэцкий каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки.
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