Трамп потребовал бесплатного прохода американских судов через Суэцкий канал

Бесплатный проход для американских судов и военных кораблей должны предоставлять Панамский и Суэцкий каналы, заявил президент США Дональд Трамп 26 апреля в соцсети Truth Social По мнению Трампа, Панамский и Суэцкий каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки.