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«Мельдоний в воду подмешал недоброжелатель, имя которого нельзя называть из-за отсутствия железных доказательств». Легкоатлет Сойкка о допинг-бане

В июле Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что бегуны Дмитрий Сойкка и Мария Осокина дисквалифицированы на два года за нарушение допинг-правил.

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