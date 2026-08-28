«Позор для страны»: Пригожин жёстко раскритиковал возможную отмену концертов Канье Уэста

Пригожин назвал возможную отмену концерта Канье Уэста позором для России Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил с резким заявлением по поводу возможного срыва концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге.
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