Змея на полтора часа остановила скоростные поезда между Токио и Осакой

Змея, умерев, нарушила движение скоростных поездов между Токио и Осакой.В Японии змея задержала поезда на скоростном маршруте между Токио и Осакой в разгар традиционного японского праздника, передает The Guardian.
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