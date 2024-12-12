Началась операция Запада по принуждению России к "похабному" миру

Хорошо бы послать по &quot;Орешнику&quot; всем, кто посылал оружие и наёмников бандеровцам! А пиндосам и с десяток не жалко!

ИР

Ирина Рукина

Все разговоры о перемирии, о заморозке - это пустая болтовня. Нет субъекта переговоров со стороны Украины. Президент просроченный, парламент просроченный. Они не конституционный и не имеют права вести переговоры. Для России унижение вести переговоры неизвестно с кем. Нам говорят - с Америкой вести переговоры. Глупость полная. Байден - уходящая натура, хромая утка. Трамп - еще не взлетел в кресло президента и долетит ли...?