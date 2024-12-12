Царьград
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Царьград

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Началась операция Запада по принуждению России к "похабному" миру

Началась операция Запада по принуждению России к "похабному" миру

Явки, пароли, но, что самое главное, конкретные мероприятия. Не стоит отрицать: началась операция Запада по принуждению России к "похабному" миру.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Киевский режим нанёс... Царьград тот еще иноагент! Ракеты американские, расчеты американские, целеуказания американские, решения американские, но канал Царьград упорно впаривает, что это украинцы...
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9 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Хорошо бы послать по &amp;quot;Орешнику&amp;quot; всем, кто посылал оружие и наёмников бандеровцам! А пиндосам и с десяток не жалко!
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8 час.
ИР
Ирина Рукина
Все разговоры о перемирии, о заморозке - это пустая болтовня. Нет субъекта переговоров со стороны Украины. Президент просроченный, парламент просроченный. Они не конституционный и не имеют права вести переговоры. Для России унижение вести переговоры неизвестно с кем. Нам говорят - с Америкой вести переговоры. Глупость полная. Байден - уходящая натура, хромая утка. Трамп - еще не взлетел в кресло президента и долетит ли...?
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1 мин.

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