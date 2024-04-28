Аналог Bentley и Mercedes-Maybach: топовый седан Hongqi Guoya доступен для заказа по всему миру

На открытии Пекинского автосалона компания Hongqi представила роскошный представительский седан Guoya, который доступен для бронирования пользователями со всего мира под новым брендом Hongqi Golden Sunflower.
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