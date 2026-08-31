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Царьград

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Училище Мусоргского откроет новый корпус к 100-летию в 2026 году

Училище Мусоргского откроет новый корпус к 100-летию в 2026 году

Музыкальное училище имени Мусоргского отметит 100-летие открытием учебного корпуса для джазового отдела в 2026 году, что станет важным событием в музыкальной жизни России.

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