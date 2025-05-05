В Карелии за сутки потушили три пожара

За минувшие сутки в Карелии произошло несколько пожаров. В Питкяранте на улице Победы утром загорелась кухня в жилом доме — огонь повредил 4 квадратных метра, на месте работали 7 пожарных и 3 машины, успели вывести 10 человек.
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