Около 600 новобранцев Ракетных войск стратегического назначения приняли Военную присягу

Около 600 новобранцев Ракетных войск стратегического назначения приняли Военную присягу

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку. .

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