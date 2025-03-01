Симоньян прокомментировала визит Зеленского в США: «Мы живьем наблюдали мировую историю»

МОСКВА, 1 марта, ФедералПресс. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала недавние переговоры Владимира Зеленского с президентом США, которые состоялись в Белом доме.
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