Вдова Бориса Грачевского сообщила о планах написать книгу о муже

Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского сообщила о планах написать книгу о муже. Екатерина Белоцерковская призналась, что не собирается освещать в ней интриги и скандалы, а расскажет только о том, каким светлым человеком был ее покойный супруг.