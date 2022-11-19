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Вдова Бориса Грачевского сообщила о планах написать книгу о муже

Вдова Бориса Грачевского сообщила о планах написать книгу о муже

Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского сообщила о планах написать книгу о муже. Екатерина Белоцерковская призналась, что не собирается освещать в ней интриги и скандалы, а расскажет только о том, каким светлым человеком был ее покойный супруг.

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